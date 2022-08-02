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В тендере за матчи УПЛ соревнуются MEGOGO и Setanta
Вскоре станет известен победитель
Фото: ФК Мариуполь
Участие в тендере УПЛ на полный пакет медиаправ на матчи чемпионата Украины по футболу в 2022 году принимают медиасервис Megogo и телеканал Setanta Sports. Об этом в комментарии "Детектор медиа" рассказал исполнительный директор Украинской премьер-лиги Евгений Дикий.
Тендер УПЛ объявила 20 июля, заявки принимались до 27 июля.
Полный пакет прав включает эксклюзивную ретрансляцию всех матчей Украинской премьер-лиги на всех платформах. При этом один матч тура должен быть в общем доступе. После определенного периода эмбарго трансляции матчей лиги должны быть доступны на ютубе. Помимо полного пакета прав, есть права на трансляцию отдельных матчей и хайлаты. Заявку на эти права, по словам Евгения, подал канал "Эспрессо".
Решение по избранию победителя тендера УПЛ планирует объявить 4 августа во время собрания участников.
"Касательно запуска своего сервиса "УПЛ-ТВ", главный вопрос – это средства, потому что продукт достаточно дорогой. Производство трансляции одного матча стоит около 10 тысяч долларов. В сезоне у нас 240 матчей. Это приблизительная сумма на которую нужно ориентироваться при заупске платформы Но мы рассматриваем и такую возможность. И даже имеем переговоры с несколькими организациями, которые готовы заимствовать нам такие средства. Конкуренция была бы сильнее, и мы могли получить более привлекательное предложение. Но будем надеяться, что со временем ситуация изменится и все участники процесса будут удовлетворены", - сказал Евгений.
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