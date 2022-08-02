  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В тендере за матчи УПЛ соревнуются MEGOGO и Setanta
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В тендере за матчи УПЛ соревнуются MEGOGO и Setanta

Премьер-лига
Обновлено
(4 голосов)

Вскоре станет известен победитель

В тендере за матчи УПЛ соревнуются MEGOGO и Setanta

Фото: ФК Мариуполь

UA-Футбол
Новина українською

Участие в тендере УПЛ на полный пакет медиаправ на матчи чемпионата Украины по футболу в 2022 году принимают медиасервис Megogo и телеканал Setanta Sports. Об этом в комментарии "Детектор медиа" рассказал исполнительный директор Украинской премьер-лиги Евгений Дикий.

Тендер УПЛ объявила 20 июля, заявки принимались до 27 июля.

Читайте такжеУПЛ начала тендер на продажу медиа-прав

Полный пакет прав включает эксклюзивную ретрансляцию всех матчей Украинской премьер-лиги на всех платформах. При этом один матч тура должен быть в общем доступе. После определенного периода эмбарго трансляции матчей лиги должны быть доступны на ютубе. Помимо полного пакета прав, есть права на трансляцию отдельных матчей и хайлаты. Заявку на эти права, по словам Евгения, подал канал "Эспрессо".

Решение по избранию победителя тендера УПЛ планирует объявить 4 августа во время собрания участников.

"Касательно запуска своего сервиса "УПЛ-ТВ", главный вопрос – это средства, потому что продукт достаточно дорогой. Производство трансляции одного матча стоит около 10 тысяч долларов. В сезоне у нас 240 матчей. Это приблизительная сумма на которую нужно ориентироваться при заупске платформы Но мы рассматриваем и такую ​​возможность. И даже имеем переговоры с несколькими организациями, которые готовы заимствовать нам такие средства. Конкуренция была бы сильнее, и мы могли получить более привлекательное предложение. Но будем надеяться, что со временем ситуация изменится и все участники процесса будут удовлетворены", - сказал Евгений.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УПЛ
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Детектор медиа

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде