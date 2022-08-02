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Рух и Черноморец договорились о проведении контрольного матча
В прошлом сезоне они финишировали рядом
Фото: ФК Рух
Клубы УПЛ продолжают подготовку к новому сезону.
По данным официального сайта "Руха", львовский клуб договорился о проведения контрольной встречи против "Черноморца". Игра пройдет в ближайшею субботу, шестого августа. Начало - в 18:00.
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Напомним, что новый сезон УПЛ стартует 23-го августа.
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Источник:ФК Рух
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