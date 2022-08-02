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Йовичевич: Украинцы Шахтера получили возможность проявить себя - у них бешеная мотивация

Премьер-лига
(1 голосов)

Теперь будет совсем другой "Шахтер"

Йовичевич: Украинцы Шахтера получили возможность проявить себя - у них бешеная мотивация

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Игорь Йовичевич рассказал, как планирует строить новую команду без легионеров в составе.

"У молодых игроков нет выбора - расти быстро и бери ответственность в свои руки и ноги. Иностранцев нет, а украинские игроки долго работали ради этого момента. Но легионеров они не могли найти свой шанс, поэтому сейчас у них есть большая возможность проявить себя, у их безумная мотивация.

Игра в обороне – это ежедневная работа, организация и дисциплина. Но атака – это талант. В атаке должен быть талант, креативность и даже импровизация: дриблинг, скрытый пас, удары в девятку. Я не могу контролировать их действия. Это все их талант. Но у меня нулевая терпимость к импровизации в обороне.

Какова роль тренера в том, что сделал Миша Мудрик против "Аякса" на "Иоганн Кройф Арене"? Это чисто его талант. Ты бежишь за центр поля, выдерживаешь единоборство, потому что соперник хочет сделать фол, еще делаешь два "велосипеда" и забиваешь такой гол. Так могут быть единицы. Поэтому он стоит денег и многие клубы будут следить за ним. Но Мише нужна команда, чтобы играла за него. Мы знаем того, кого у нас есть в команде. И очень счастливы, что он с нами", – заявил Йовичевич.

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В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк)
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Источник:
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