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Металлист 1925 отгрузил десять голов в контрольной игре
Пострадал "Рубикон"
Фото: ФК Металлист 1925
Клубы УПЛ продолжают подготовку к новому сезону.
В этот вторник "Металлист 1925" Валерия Кривенцова провел спарринг против "Рубикона", разбив соперника со счетом 10:0. По два гола на счету Ременюка и Русина, по разу забивали Мартынюк и Зубков. Также автогол на счету Рафальского и сразу три мяча за игроками на просмотре.
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Напомним, что новый сезон УПЛ стартует 23-го августа.
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Источник:ФК Металлист 1925
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