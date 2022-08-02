Усиление для Скрипника. В Ворсклу переходит северомакедонский хавбек

В это межсезонье состав "Ворсклы" пополнит атакующий хавбек Энур Тотре.

Об этом в своих социальных сетях сообщил уже экс-клуб полузащитника - албанская "Тирана". Полтавчане пока не подтверждают трансфер, а потому никакие детали неизвестны.

Тотре - футболист центра поля, однако также может закрыть позицию "десятки". Провел две игры за сборную Северной Македонии, а помимо "Тираны" успел побегать за "Шкендию".