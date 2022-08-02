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Усиление для Скрипника. В Ворсклу переходит северомакедонский хавбек
Легионеров в УПЛ не так и много
В это межсезонье состав "Ворсклы" пополнит атакующий хавбек Энур Тотре.
Об этом в своих социальных сетях сообщил уже экс-клуб полузащитника - албанская "Тирана". Полтавчане пока не подтверждают трансфер, а потому никакие детали неизвестны.
Тотре - футболист центра поля, однако также может закрыть позицию "десятки". Провел две игры за сборную Северной Македонии, а помимо "Тираны" успел побегать за "Шкендию".
Напомним, что ранее "Ворсклу"
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