Днепр-1 разгромил на сборах команду второй словенской лиги

"Днепр-1" продолжает подготовку к дебюту в Лиге Европы. Новым соперником команды Александра Кучера стал словенский клуб "Белтинцы", выступающий во втором по рангу дивизионе своей страны.

Победу одержал представитель УПЛ. Сначала игрок "Белтинцы" отличился в своих воротах, а во втором тайме Назаренко и Горбунов забили еще по голу.

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2 августа. 19:00. Ренковцы (Словения).

"Днепр-1" – "Белтинцы" (Словения) 3:0 (1:0)

Голы: Залер (42, в собственные ворота, пас Бузанелло), Назаренко (66, пас Когут), Горбунов (90+4).

"Днепр-1": 1. Валеф (44.Кинарейкин,72), 6. Бузанелло (19.Назаренко,46), 15. Логинов (кап), 24. Лучкевич (47.Кононов,80), 39. Сваток (3.Адамюк,62), 4. Танчик, 8. Когут (5.Сарапий,72), 14. Бабенко, 76. Пихаленок (30.Рубчинский,62), 99. Горбунов, 11. Громов.