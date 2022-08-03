  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 разгромил на сборах команду второй словенской лиги
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 разгромил на сборах команду второй словенской лиги

Премьер-лига
(1 голосов)

Назаренко и Горбунов забивали в составе днепрян

Днепр-1 разгромил на сборах команду второй словенской лиги

Фото: СК Дніпро-1 / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" продолжает подготовку к дебюту в Лиге Европы. Новым соперником команды Александра Кучера стал словенский клуб "Белтинцы", выступающий во втором по рангу дивизионе своей страны.

Победу одержал представитель УПЛ. Сначала игрок "Белтинцы" отличился в своих воротах, а во втором тайме Назаренко и Горбунов забили еще по голу.

Читайте такжеЛатвийский клуб арендовал полузащитника Днепра-1

2 августа. 19:00. Ренковцы (Словения).
"Днепр-1" – "Белтинцы" (Словения) 3:0 (1:0)
Голы: Залер (42, в собственные ворота, пас Бузанелло), Назаренко (66, пас Когут), Горбунов (90+4).
"Днепр-1": 1. Валеф (44.Кинарейкин,72), 6. Бузанелло (19.Назаренко,46), 15. Логинов (кап), 24. Лучкевич (47.Кононов,80), 39. Сваток (3.Адамюк,62), 4. Танчик, 8. Когут (5.Сарапий,72), 14. Бабенко, 76. Пихаленок (30.Рубчинский,62), 99. Горбунов, 11. Громов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде