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Забил новичок. Карпаты в контрольном матче обыграли Ниву

Премьер-лига
(1 голосов)

Причем в самом начале поединка

Забил новичок. Карпаты в контрольном матче обыграли Ниву

Фото: ФК Карпаты

UA-Футбол
Новина українською

Украинские клубы продолжают подготовку к старту нового сезона.

Львовские "Карпаты" смогли обыграть тернопольскую "Ниву" в контрольной игре. Судьбу встречи решил лишь один точный удар Игоря Дуця, нанесенный на третьей минут. Центрбек перешел к львовянам этим летом.

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Напомним, что в новом сезоне "Карпаты", вероятно, будут играть в Первой лиге.

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В статье: Нива (Тернополь) Карпаты (Львов)
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Источник:
ФК Карпаты

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