Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Забил новичок. Карпаты в контрольном матче обыграли Ниву
Причем в самом начале поединка
Фото: ФК Карпаты
Украинские клубы продолжают подготовку к старту нового сезона.
Львовские "Карпаты" смогли обыграть тернопольскую "Ниву" в контрольной игре. Судьбу встречи решил лишь один точный удар Игоря Дуця, нанесенный на третьей минут. Центрбек перешел к львовянам этим летом.
Читайте такжеКарпаты подписали братьев-близнецов из Агробизнеса
Напомним, что в новом сезоне "Карпаты", вероятно, будут играть в Первой лиге.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Карпаты
Популярное сейчас
- Кривбасс сыграет с Ворсклой, Верес - с Колосом. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
- Динамо - Штурм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Немецкий друг путина передал Западу "список желаний" россии в контексте Украины
- Динамо потеряло Супрягу на длительный период
- Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО
- Красотка дня. Звезда клипов Вельбоя - новая ведущая клубных соцсетей Металлиста 1925
Новости по теме
- 18:13 Украинские Фон украинского флага - ряд украинских клубов откликнулись на флешмоб Кривбасса - ФОТО
- 10:31 Украинские Альянс получил нового владельца, легионеры для Металлиста. Чем жила Первая лига в январе
- 17:40 Украинские Кубок Украины: 9 матчей последнего дня лета с участием команд Первой и Второй лиг
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти