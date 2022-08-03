Забил новичок. Карпаты в контрольном матче обыграли Ниву

Украинские клубы продолжают подготовку к старту нового сезона.

Львовские "Карпаты" смогли обыграть тернопольскую "Ниву" в контрольной игре. Судьбу встречи решил лишь один точный удар Игоря Дуця, нанесенный на третьей минут. Центрбек перешел к львовянам этим летом.

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Напомним, что в новом сезоне "Карпаты", вероятно, будут играть в Первой лиге.