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Полузащитник Днепра-1: В квалификации ЛЕ нет слабых команд

Премьер-лига
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Днепрянам будет сложно

Полузащитник Днепра-1: В квалификации ЛЕ нет слабых команд

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Владимир Танчик рассказал о подготовке к новому сезону, а также о жребии в Лиге Европы.

"– Ты провел два удачных матча, на наш взгляд. А как ты сам оцениваешь свою игру, насколько доволен?
– Конечно, доволен, что в прошлом матче забив гол и отдав голевую передачу. Но есть еще над чем работать. Мы сейчас тренируемся под нагрузками и нелегко даются игры. Немногие еще не те скорости, которые должны быть уже в чемпионате.

– В прошлой встрече нашу команду активно поддерживали болельщики. Насколько было приятно и неожиданно играть в такой атмосфере?
– Всегда приятно играть, когда на выезде на сборах в другой стране приходят наши люди и поддерживают. Мы им благодарны за то, что пришли и были с нами.

– Они здесь оказались не от хорошей жизни. Что можешь сказать им и другим соотечественникам?
– Хочу пожелать большого терпения, чтобы они поскорее вернулись домой. Чтобы все завершилось нашей победой и все вернулись в свои дома.

– Состоялась жеребьевка Лиги Европы. С какими чувствами ждал его, насколько доволен и с какими мыслями ждешь матчей?
– Мы с большим волнением следили за жеребьевкой. Не могу сказать, удачный жребий – это покажут игры. Там нет слабых команд. Все желают выйти в групповой этап Лиги Европы и будут бороться до конца", - заявил Танчик.

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В статье: Владимир Танчик СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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