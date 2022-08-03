Металлист вернулся в Украину спустя 169 дней

Харьковский "Металлист" снова в Украине.

По данным официального сайта команды, третьего августа клуб вернулся на родину, где продолжит подготовку к новому сезону УПЛ. Сейчас харьковчане базируются в Ужгороде.

"Металлист" находился на сборах в Турции последние 169 дней. Туда они отправились еще до начала военных действий в Украине. В ближайшее время харьковчане объявят о новичках и будущих спаррингах.

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