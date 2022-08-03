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Металлист вернулся в Украину спустя 169 дней
Почти полгода вне родины
Фото: ФК Металлист 1925
Харьковский "Металлист" снова в Украине.
По данным официального сайта команды, третьего августа клуб вернулся на родину, где продолжит подготовку к новому сезону УПЛ. Сейчас харьковчане базируются в Ужгороде.
"Металлист" находился на сборах в Турции последние 169 дней. Туда они отправились еще до начала военных действий в Украине. В ближайшее время харьковчане объявят о новичках и будущих спаррингах.
Напомним, что за эти 169 дней "Металлист" сильно изменился - ряд футболистов ушли, а Александр Кучер
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