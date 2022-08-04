Впереди только Шовковский. Бущан вышел на второе место по количеству сухих матчей в Динамо

В среду, 3 августа, "Динамо" в матче третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов одолело австрийский "Штурм" 1:0.

Ворота киевлян традиционно защищал Георгий Бущан и этот матч для него стал уже 47-м без пропущенных голов в составе "Динамо".

По этому показателю он сравнялся с Виталием Ревой и Денисом Бойко, так что теперь эта троица делит второе место, но у 28-летнего Бущана явно более высокие шансы уже в ближайшее время стать единолично вторым.

Ну а лидером является Александр Шовковский, который всю свою карьеру провел в "Динамо". Он отыграл на ноль 315 матчей!

Добавим, что всего Бущан сыграл за Динамо 107 матчей, в которых пропустил 90 голов.