Александрия победила Кремень с хоккейным счетом

В среду, 3 августа, "Александрия" в рамках подготовки к чемпионату УПЛ провела очередной спарринг. Соперником команды Юрия Гуры стал представитель Первой лиги "Кремень" из Кременчуга.

Матч завершился победой командой выше класса со счетом 5:3.

В составе "Александрии" забитыми голами отличились Сергей Рыбалка (с пенальти), Сергей Гринь, Владислав Калитвинцев, Денис Костышин и Богдан Кобзарь.

Это уже восьмой матч Александрии в рамках подготовки к новому сезону. Четыре из них команда выиграла, трижды сыграла вничью и однажды уступила.