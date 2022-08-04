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Александрия победила Кремень с хоккейным счетом
Забивали все звезды команды
фото - ФК Олександрія
В среду, 3 августа, "Александрия" в рамках подготовки к чемпионату УПЛ провела очередной спарринг. Соперником команды Юрия Гуры стал представитель Первой лиги "Кремень" из Кременчуга.
Матч завершился победой командой выше класса со счетом 5:3.
В составе "Александрии" забитыми голами отличились Сергей Рыбалка (с пенальти), Сергей Гринь, Владислав Калитвинцев, Денис Костышин и Богдан Кобзарь.
Это уже восьмой матч Александрии в рамках подготовки к новому сезону. Четыре из них команда выиграла, трижды сыграла вничью и однажды уступила.
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