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Юрий Вернидуб: Думаю, что Ворскла снова будет в еврокубках. Вместе с Кривбассом
Тренер Кривбасса не делает трагедии из поражения от полтавчан
фото - ФК Кривбас
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал контрольный матч против "Ворсклы". Первый тайм криворожская команда выиграла 2:0, но после перерыва пропустила трижды и в итоге уступила 2:3.
– Прежде всего, хочу сказать хорошие слова в адрес "Ворсклы". Да, они не смогли пройти дальше в квалификации Лиги Конференций. Но были близки к этому. Такое бывает, они должны поскорее это забыть. Думаю, если все у них получится, то в следующем году они снова будут в еврокубках. Вместе с "Кривбассом".
– "Кривбасс" – новичок УПЛ, "Ворскла" – регулярный участник еврокубков. Виктор Скрипник, наставник полтавчан, сказал после матча, что "Кривбасс" еще наведет шорох в УПЛ.
– Давайте начнем с того, что мы еще работаем на сборах и очень много работы нужно выполнить впереди. Что касается сегодняшнего матча, то он удался как для нас, так и для соперника. Первый тайм за нами: полностью обыграли "Ворсклу", победили 2:0. Но немного нам еще не хватает того запаса, который нужен.
У нас команда совсем новая, потому мы в итоге проиграли. Но матч получился боевой. Если бы не этот пенальти в концовке, все бы закончилось боевой ничьей. Но это футбол. Надо принимать этот удар и уметь держать его, вставать с колен и идти дальше. По-другому никак, это я и сказал в раздевалке своим ребятам.
– Команда расстроена все же…
- Любая победа – это радость, а поражение – разочарование. У каждого футболиста так. Не вижу ничего страшного, нужно сделать анализ игры и идти дальше. В целом игра понравилась. К началу сезона у нас три недели. Сделаем все, чтобы подготовить команду к чемпионату лучше.
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