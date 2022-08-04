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Днепру-1 не подошел. Экс-защитник Мариуполя прибыл в расположение Шахтера

Премьер-лига
(2 голосов)

Вероятно, это желание нового тренера

Днепру-1 не подошел. Экс-защитник Мариуполя прибыл в расположение Шахтера

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Защитник Сергей Чоботенко тренируется с донецким "Шахтером".

Донецкий клуб выложил фотографии с первого тренировочного дня на сборах в Словении. На них можно заметить 25-летнего центрбека, правда о подписании контракта пока ничего не сказано.

Фотогалерея

Днепру-1 не подошел. Экс-защитник Мариуполя прибыл в расположение Шахтера - фото 1Днепру-1 не подошел. Экс-защитник Мариуполя прибыл в расположение Шахтера - фото 1

Чоботенко покинул "Мариуполь" по итогам сезона. Еще зимой 2022-го он договорился о контракте с "Днепром-1", однако не подошел новому наставнику - Александру Кучеру. Отметим, что сейчас "горняков" тренирует экс-наставник днепрян Игор Йовичевич.

Читайте такжеЧоботенко: В Днепр-1 меня брал Йовичевич, кто теперь будет тренировать - неизвестно

Во взрослом футболе Чоботенко играл только за "Мариуполь" (84 игры, четыре гола). На юношеском уровне защищал цвета "Динамо".

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В статье: Шахтер (Донецк) Сергей Чоботенко
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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bato53
04.08.2022 в 17:45
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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