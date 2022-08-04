Днепру-1 не подошел. Экс-защитник Мариуполя прибыл в расположение Шахтера

Защитник Сергей Чоботенко тренируется с донецким "Шахтером".

Донецкий клуб выложил фотографии с первого тренировочного дня на сборах в Словении. На них можно заметить 25-летнего центрбека, правда о подписании контракта пока ничего не сказано.

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Чоботенко покинул "Мариуполь" по итогам сезона. Еще зимой 2022-го он договорился о контракте с "Днепром-1", однако не подошел новому наставнику - Александру Кучеру. Отметим, что сейчас "горняков" тренирует экс-наставник днепрян Игор Йовичевич.

Во взрослом футболе Чоботенко играл только за "Мариуполь" (84 игры, четыре гола). На юношеском уровне защищал цвета "Динамо".