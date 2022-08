Экс-футболист Мариуполя и Металлиста 1925 может оказаться в американском клубе

Футболист Артем Холод может продолжить карьеру за океаном.

Наставник американского клуба "Эль-Пасо Локомотив" заявил, что украинский фулбек вскоре присоединится к их команде, а сейчас он завершает оформление визы. Как заявляет Zorya Londonsk, речь идет об Артеме Холоде.

ANOTHER UKRAINIAN MOVING TO ????????



El Paso Locomotive manager has revealed that his side are close to signing a ???????? RB who comes from a really good club



We can confirm the player is



Artem Kholod ????



He’s in the final stages of visa completion & expected to join in the coming days pic.twitter.com/H892XKhrti