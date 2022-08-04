Трубин: Цель Шахтера на чемпионат – победа и только победа

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин рассказал о подготовке команды к новому сезону и о целях на чемпионат.

"Настрой очень боевой, так как уже через 20 дней начнется чемпионат. Все очень рады видеть друг друга, в команде хорошая синергия, и меня это очень радует. У всех одна цель – как можно лучше подготовиться и начать чемпионат с победы. Наша задача - как можно лучше подготовиться. У нас еще будут матчи, у всех будет еще больше игровых минут, потому нагрузки будут еще больше. Чтобы к первому матчу команда была как можно лучше подготовлена, нужно, чтобы каждый футболист мог играть по 90 минут – это наша цель.

Хочу подойти к чемпионату готовым не на 100, а на 200 процентов в физическом и психологическом планах – это моя цель. А цель на чемпионат – победа и только победа. У нас могут меняться тренеры, футболисты и все что угодно, но "Шахтер" всегда ставит перед собою цель – побеждать, и каждый это понимает. Будем показывать свои лучшие качества, играть в свой футбол и побеждать", - заявил Трубин.

Напомним, что новый сезон стартует 23-го августа.