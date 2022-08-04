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СМИ: Решение по телепулу УПЛ перенесли на неделю

Премьер-лига
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СМИ: Решение по телепулу УПЛ перенесли на неделю

Фото - Анатолій Спиця

Новина українською

УПЛ сегодня провела совещание клубов на котором решалась судьба трансляции будущего сезона. Окончательное решение перенесли ещё на неделю, но большинство клубов проголосовали за единый телепул, сообщает Роман Бебех.

Воздержались только четыре клуба: "Динамо" Киев, "Днепр 1", "Заря" и "Рух".

Если лига согласует единый телепул, то матчи Премьер-лиги будут транслироваться на платформе Setanta Sports. Также часть игр будет показана в свободном доступе на ТВ.

Отмечается, что возможен показ матчей с задержкой на YouTube.

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В статье: УПЛ Телеканал Setanta Sports телепул
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