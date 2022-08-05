Вицепрезидент Кривбасса про единый телепул: Представители Руха сказали, что сумма мала и они сами могут выйти на неё

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин для FаnDay.net прокомментировал результаты совещания клубов УПЛ по созданию единого ТВ-пула. "Позиция нашего клуба – это будет историческое решение", – сказал он.

Сегодня прошло онлайн совещание представителей клубов УПЛ относительно единого телепула. Большинство клубов проголосовало "за", однако "Динамо", "Рух", "Заря" и "Днепр 1" воздержались от голосования.

– Прежде всего, какова позиция "Кривбасса" в споре о едином телепуле?

– Мы полностью за телепул. Сейчас это еще один момент, который должен объединить страну, если не сейчас, то когда? Есть возможность впервые в истории сделать телепул. Это очень сложно, все мы понимаем, на какие риски идет канал, работающий над трансляцией, это война.

Если мы решились проводить чемпионат, то мы должны объединяться в мелочах. На первый взгляд, это такой пустяк, но с другой стороны это большой шаг вперед.

Позиция нашего клуба – это будет историческое решение, как чемпионат во время войны, так и единый телепул, что в таких условиях люди сумели объединиться.

Очень большую работу в этом плане провела УПЛ и все работавшие над этим преодолели много сложностей, нюансов и получили предложение.

– Президенты "Ингульца" и "Руха" публично заявили, что они против единого телепула. Президент "Ингульца" заявил, что на эти деньги не разбогатеет и это плевок в лицо каждого президента клуба.

– Я этого не знаю, комментировать не буду. Скажу только одно, во время заседания представители "Руха" сказали: "Наши специалисты все просчитали, и мы самостоятельно можем выйти на ту же сумму, которую предлагает нам представитель, предложивший лучшие условия". Я не понимаю в чем тогда смысла от заявления Козловского, если это та же сумма.

Он сказал, что это очень маленькая сумма, а они самостоятельно могут выйти на нее. У меня что-то не сходится в заявлении президента "Руха", либо в позиции находившихся на заседании представителей "Руха". Сам Козловский почему-то не присоединился к нам, а было бы интересно.

Еще мне было очень интересно, но я не получил ответа на этот вопрос – о каких общенациональных каналах он говорил? Где они возьмут всю технику? Я не понимаю эту ситуацию.

– Как вы считаете, как разрешится эта ситуация, получится ли сделать единый телепул?

– Я надеюсь, что здравый смысл восторжествует над фантазиями и какими-то, возможно, эмоциональными заявлениями, которые выглядят более популистскими, чем реальными, – ответил Гагарин.