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Известно, сколько Шахтер заработал на трансфере Игнатенко
Бордо выкупил игрока
Вторую половину прошлого сезона полузащитник Даниил Игнатенко провел в аренде во французском "Бордо". Несмотря на то, что жирондинцам не удалось удержаться в высшем дивизионе, украинец зарекомендовал себя с лучшей стороны. Так что "Бордо" выкупил контракт Даниила у "Шахтера". Игнатенко сам об этом сообщил и уже успел сыграть первый матч в рамках Лиги 2 (0:0).
А уже на неделе появилась информация о том, за какую сумму "Бордо" выкупил Игнатенко. Как сообщает Girondinfos, французский клуб заплатил горнякам 1 миллион евро. Контракт с игроком подписан на четыре года.
Les @girondins étaient tombés d’accord avec le @FCShakhtar pour un transfert de Danylo Ignatenko en fin de saison dernière.— Girondinfos (@Girondinfos) August 3, 2022
Le club a levé l’option d’achat d’une valeur de 1m€.
Le joueur ???????? a signé un contrat de 4 ans avec le club pic.twitter.com/NjTDr9pLbr
Заметим, что в составе "Бордо" в Лиге 1 Даниил сыграл в 11 матчах и отдал три результативных передачи.
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