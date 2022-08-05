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Известно, сколько Шахтер заработал на трансфере Игнатенко

Премьер-лига
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Бордо выкупил игрока

Известно, сколько Шахтер заработал на трансфере Игнатенко

Новина українською

Вторую половину прошлого сезона полузащитник Даниил Игнатенко провел в аренде во французском "Бордо". Несмотря на то, что жирондинцам не удалось удержаться в высшем дивизионе, украинец зарекомендовал себя с лучшей стороны. Так что "Бордо" выкупил контракт Даниила у "Шахтера". Игнатенко сам об этом сообщил и уже успел сыграть первый матч в рамках Лиги 2 (0:0).

А уже на неделе появилась информация о том, за какую сумму "Бордо" выкупил Игнатенко. Как сообщает Girondinfos, французский клуб заплатил горнякам 1 миллион евро. Контракт с игроком подписан на четыре года.

Заметим, что в составе "Бордо" в Лиге 1 Даниил сыграл в 11 матчах и отдал три результативных передачи.

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В статье: Бордо Даниил Игнатенко
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