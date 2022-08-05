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Днепр-1 подписал долговременный контракт с аргентинским хавбеком - источник

Премьер-лига
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Днепр-1 подписал долговременный контракт с аргентинским хавбеком - источник

Фото: César Luís Merlo

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Аргентинский полузащитник Доминго Бланко стал игроком СК "Днепр-1". Об этом сообщает сайт fcdnipro.com со ссылкой на аргентинские СМИ.

Указывается, что сделка рассчитана на три года.

Бланко, который до этого выступал за "Индепендьенте", должен был переехать в Украину еще зимой, но трансфер был сорван из-за нападения россиян. Сообщается, что им интересовался "Бока Хуниорс", но Доминго выбрал вариант с СК "Днепр-1".

27-летний новичок "Днепра-1" играет на позиции центрального полузащитника, но часто использовался и на фланге атаки. За "Индепендьенте" он сыграл в 112 матчах, в которых забил 6 голов. Transfermarkt оценивает Доминго Бланко в 3,5 млн. евро.

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В статье: трансферы СК Днепр-1
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