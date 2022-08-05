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"Он третий после Мбаппе и Жуниора". Срна озвучил позицию Шахтера по трансферу Мудрика

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки набивают цену?

"Он третий после Мбаппе и Жуниора". Срна озвучил позицию Шахтера по трансферу Мудрика

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна прокомментировал информацию о возможном трансфере Михаила Мудрика. Ранее СМИ сообщили, что "Байер" готовит новое предложение донецкому клубу по игроку. Также интерес к вингеру проявляет "Ницца".

- Были предложения, но президент не готов продавать сегодня Мудрика. Для меня Мудрик - лучший футболист Европы на этой позиции после Мбаппе и Винисиуса Жуниора. И на это указывает гол, который он забил "Аяксу"… Поищите на ютубе - не думаю, что за последние 20 лет вы найдете 5-6 таких голов.

Есть люди, желающие воспользоваться ситуацией и войной и дешево забрать наших футболистов. Их проблема в том, что они не знают нашего президента. Сегодня Мудрик не продается. Когда Миша дойдет до топа - тогда президент будет рассматривать его продажу.

- Сколько стоит Мудрик?

- У него нет цены. Как я сказал, после Мбаппе и Жуниора я не вижу третьего футболиста, кроме Мудрика на этой позиции в Европе. Во-первых, он порядочный парень. Во-вторых, профессионал. В-третьих, он любит "Шахтер". Да, он сказал, что хочет уйти, но сейчас на своем месте и остается в команде. У Мудрика безумный потенциал.

Я ему сказал: "Миша, у тебя все впереди. Ты с "Шахтером" можешь только расти. И когда мы увидим, что ты на пике и больше не растешь, то за тобой будет стоять очередь". Цену формирует рынок. Если бы сегодняшний Мудрик играл в Аяксе, то за него бы просили 100 миллионов.

Мудрик - наш футболист, наша гордость, наше будущее, наш лидер. Мы ждем от него большего. Но не нужно оказывать на него большое давление. Пусть он вместе с командой получает удовольствие на футбольном поле, - сказал Срна.

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
Tribuna.com

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Комментарии (6)
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хутин пуйло 88 (Десь там)
05.08.2022 в 16:35
Серна так и не перестал наркоту принимать?))))
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Footballers (Умань)
05.08.2022 в 16:16
Посміявся-дякую розвеселив Даша)
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+1
0
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Olegyurchak (Хмельницький )
05.08.2022 в 16:16
В Україні кажуть: "не хвали себе сам, нехай тебе інші похвалять". Але звідки це знати якомусь хорвату?
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+1
0
белорус (Киев)
05.08.2022 в 16:06
Дашка, пора бы понять, что в ближайшие несколько лет Мудрик до топа никак не дойдёт играя в нашем убогом чемпионате. Через год вы за него и 10 лямов не возьмете. Игроку нужен рост, а он в нашем колхозном чемпионате его не получит, тут и до войны нелегко было вырости в хорошего игрока, а после того, как началась война и все легионеры уехали, уровень УПЛ стремиться к нулю. Как такие "суперменеджеры" этого не понимают или понимают и набивают цену?
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+2
0
Черноморчик (Одесса )
05.08.2022 в 16:01
Ещё одного замаринуют в золотой клетке.
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+1
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MaximSK (Киев)
05.08.2022 в 15:48
Ахметов и Срна не понимают, что в таком военном ЧУ развиваться как футболист невозможно, а в ЛЧ сыграют 6 матчей, где Шахтер будет мальчикам для битья. Единственный плюс постоянная игровая практика.
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