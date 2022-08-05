"Он третий после Мбаппе и Жуниора". Срна озвучил позицию Шахтера по трансферу Мудрика

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна прокомментировал информацию о возможном трансфере Михаила Мудрика. Ранее СМИ сообщили, что "Байер" готовит новое предложение донецкому клубу по игроку. Также интерес к вингеру проявляет "Ницца".

- Были предложения, но президент не готов продавать сегодня Мудрика. Для меня Мудрик - лучший футболист Европы на этой позиции после Мбаппе и Винисиуса Жуниора. И на это указывает гол, который он забил "Аяксу"… Поищите на ютубе - не думаю, что за последние 20 лет вы найдете 5-6 таких голов.

Есть люди, желающие воспользоваться ситуацией и войной и дешево забрать наших футболистов. Их проблема в том, что они не знают нашего президента. Сегодня Мудрик не продается. Когда Миша дойдет до топа - тогда президент будет рассматривать его продажу.

- Сколько стоит Мудрик?

- У него нет цены. Как я сказал, после Мбаппе и Жуниора я не вижу третьего футболиста, кроме Мудрика на этой позиции в Европе. Во-первых, он порядочный парень. Во-вторых, профессионал. В-третьих, он любит "Шахтер". Да, он сказал, что хочет уйти, но сейчас на своем месте и остается в команде. У Мудрика безумный потенциал.

Я ему сказал: "Миша, у тебя все впереди. Ты с "Шахтером" можешь только расти. И когда мы увидим, что ты на пике и больше не растешь, то за тобой будет стоять очередь". Цену формирует рынок. Если бы сегодняшний Мудрик играл в Аяксе, то за него бы просили 100 миллионов.

Мудрик - наш футболист, наша гордость, наше будущее, наш лидер. Мы ждем от него большего. Но не нужно оказывать на него большое давление. Пусть он вместе с командой получает удовольствие на футбольном поле, - сказал Срна.