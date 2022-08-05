  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Уехал к отцу. Карпаты арендовали Тлумака-младшего
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уехал к отцу. Карпаты арендовали Тлумака-младшего

Премьер-лига
(1 голосов)

Луганчане временно отпустили игрока

Уехал к отцу. Карпаты арендовали Тлумака-младшего

Фото: ФК Карпаты

UA-Футбол
Новина українською

Украинские клубы продолжают готовиться к новому сезону.

Львовские "Карпаты" объявили об очередном трансфере. Состав клуба пополнил юный хавбек Юрий Тлумак, который был арендован у "Зари". Срок соглашения - один год.

Луганчане подписали Тлумака зимой, однако он пока так и не дебютировал за команду. Долгие годы полузащитник находился в структуре "Динамо", полгода провел в составе "Черноморца" - 15 игр, один гол.

Отметим, что львовские "Карпаты" тренирует отец Юрия - Андрей Тлумак.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Юрий Тлумак Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде