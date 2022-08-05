Уехал к отцу. Карпаты арендовали Тлумака-младшего

Украинские клубы продолжают готовиться к новому сезону.

Львовские "Карпаты" объявили об очередном трансфере. Состав клуба пополнил юный хавбек Юрий Тлумак, который был арендован у "Зари". Срок соглашения - один год.

Луганчане подписали Тлумака зимой, однако он пока так и не дебютировал за команду. Долгие годы полузащитник находился в структуре "Динамо", полгода провел в составе "Черноморца" - 15 игр, один гол.

Отметим, что львовские "Карпаты" тренирует отец Юрия - Андрей Тлумак.