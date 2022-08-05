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Уехал к отцу. Карпаты арендовали Тлумака-младшего
Луганчане временно отпустили игрока
Фото: ФК Карпаты
Украинские клубы продолжают готовиться к новому сезону.
Львовские "Карпаты" объявили об очередном трансфере. Состав клуба пополнил юный хавбек Юрий Тлумак, который был арендован у "Зари". Срок соглашения - один год.
Луганчане подписали Тлумака зимой, однако он пока так и не дебютировал за команду. Долгие годы полузащитник находился в структуре "Динамо", полгода провел в составе "Черноморца" - 15 игр, один гол.
Отметим, что львовские "Карпаты" тренирует отец Юрия - Андрей Тлумак.
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