Ворскла объявила об уходе братьев Тиллей - один отправился в аренду к обидчику

"Ворскла" официально подтвердила уход двух легионеров.

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Команду покидают братья Тилли - Оливье и Венсан. Первый был лидером команды на протяжении одного года, однако с ним летом истек контракт. Сейчас он восстанавливается после тяжелой травмы.

Венсан покидает клуб не навсегда. 22-летний хавбек отправился в одногодичную аренду в "АИК". Символично, что данный клуб выбил "ворсклян" из Лиги Конференций.