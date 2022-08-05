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Ворскла объявила об уходе братьев Тиллей - один отправился в аренду к обидчику
Легионеров все меньше
Фото: ФК Ворскла
"Ворскла" официально подтвердила уход двух легионеров.
Команду покидают братья Тилли - Оливье и Венсан. Первый был лидером команды на протяжении одного года, однако с ним летом истек контракт. Сейчас он восстанавливается после тяжелой травмы.
Венсан покидает клуб не навсегда. 22-летний хавбек отправился в одногодичную аренду в "АИК". Символично, что данный клуб выбил "ворсклян" из Лиги Конференций.
Ранее "Ворскла" подтвердила трансфера
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