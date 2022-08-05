Рух будет играть в УПЛ на исторической для себе арене

Клубы УПЛ продолжают искать стадионы для проведения матчей в сезоне 2022/23.

"Рух", как сообщает официальный сайт клуба, решил играть на стадионе "СКИФ". Для "желто-черных" - это историческая арена, ведь именно на ней они выступали в Первой лиге, когда завоевали путевку в УПЛ.

Напомним, что сезон украинского первенства стартует 23-го августа.