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Рух будет играть в УПЛ на исторической для себе арене

Премьер-лига
(1 голосов)

Там они добыли право играть в УПЛ

Рух будет играть в УПЛ на исторической для себе арене

Фото: ФК Рух

UA-Футбол
Новина українською

Клубы УПЛ продолжают искать стадионы для проведения матчей в сезоне 2022/23.

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"Рух", как сообщает официальный сайт клуба, решил играть на стадионе "СКИФ". Для "желто-черных" - это историческая арена, ведь именно на ней они выступали в Первой лиге, когда завоевали путевку в УПЛ.

Напомним, что сезон украинского первенства стартует 23-го августа.

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В статье: Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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