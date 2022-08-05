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Днепр-1 объявил о трансфере экс-игрока сборной Аргентины
Интересное подписание
Фото: СК Днепр-1
"Днепр-1" укрепил состав новым футболистом.
Состав клуба пополнил 27-летний аргентинский полузащитник Доминго Бланко. По официальным данным, с ним был заключен трехлетний контракт.
Ранее Бланко не играл за пределами Аргентины, защищая цвета "Индепендьенте" и "Дефенсы". В 2019-м году Доминго провел свой первый и пока единственный матч за сборную Аргентины - 45 минут против Венесуэлы.
Ранее этим летом "Днепр-1" подписал шестерых новичков. Также у клуба сменился тренер - главным
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