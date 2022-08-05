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Днепр-1 объявил о трансфере экс-игрока сборной Аргентины

Премьер-лига
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Интересное подписание

Днепр-1 объявил о трансфере экс-игрока сборной Аргентины

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" укрепил состав новым футболистом.

Состав клуба пополнил 27-летний аргентинский полузащитник Доминго Бланко. По официальным данным, с ним был заключен трехлетний контракт.

Ранее Бланко не играл за пределами Аргентины, защищая цвета "Индепендьенте" и "Дефенсы". В 2019-м году Доминго провел свой первый и пока единственный матч за сборную Аргентины - 45 минут против Венесуэлы.

Ранее этим летом "Днепр-1" подписал шестерых новичков. Также у клуба сменился тренер - главным стал Александр Кучер.

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В статье: СК Днепр-1
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