Днепр-1 объявил о трансфере экс-игрока сборной Аргентины

"Днепр-1" укрепил состав новым футболистом.

Состав клуба пополнил 27-летний аргентинский полузащитник Доминго Бланко. По официальным данным, с ним был заключен трехлетний контракт.

Ранее Бланко не играл за пределами Аргентины, защищая цвета "Индепендьенте" и "Дефенсы". В 2019-м году Доминго провел свой первый и пока единственный матч за сборную Аргентины - 45 минут против Венесуэлы.