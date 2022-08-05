  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Металлист объявил о назначении нового генерального директора
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист объявил о назначении нового генерального директора

Премьер-лига
(1 голосов)

Кадровые перестановки у харьковчан

Металлист объявил о назначении нового генерального директора

Фото: ФК Металлист

UA-Футбол
Новина українською

Валерий Грига назначен на пост генерального директора ФК "Металлист". Соответствующее распоряжение подписал вице-президент клуба Евгений Красников. Об этом передает официальный сайт клуба.

Александр Ворошилов, который ранее занимал эту должность, назначен исполнительным директором клуба. Валерий Грига работает в "Металлисте" с 2005-го года. Ранее возглавлял медиа-департамент клуба, затем работал в селекционном отделе.

Читайте такжеЯрославский заверил, что Металлист продолжит получать стабильное финансирование

Напомним, что новый сезон УПЛ стартует 23-го августа. Там сыграет и "Металлист".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Металлист

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде