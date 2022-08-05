Металлист объявил о назначении нового генерального директора

Валерий Грига назначен на пост генерального директора ФК "Металлист". Соответствующее распоряжение подписал вице-президент клуба Евгений Красников. Об этом передает официальный сайт клуба.

Александр Ворошилов, который ранее занимал эту должность, назначен исполнительным директором клуба. Валерий Грига работает в "Металлисте" с 2005-го года. Ранее возглавлял медиа-департамент клуба, затем работал в селекционном отделе.

Читайте также Ярославский заверил, что Металлист продолжит получать стабильное финансирование

Напомним, что новый сезон УПЛ стартует 23-го августа. Там сыграет и "Металлист".