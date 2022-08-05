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Чемпион Швейцарии официально продлил аренду форварда Шахтера
Сумел впечатлить тренерский штаб
Фото: ФК Шахтер
Богдан Вьюнник продолжит выступления заграницей.
20-летний форвард останется в "Цюрихе", о чем передает официальный сайт клуба. Аренда форварда "Шахтера" была продлена на еще один сезон. О сумме выкупа не передается.
???????? Hallo Bohdan! Willkommen beim #Stadtclub! ????⚪️— FC Zürich (@fc_zuerich) August 5, 2022
???????????? Die ersten Worte unseres neuen Stürmers an die #FCZ-Fans!#NieUsenandGah pic.twitter.com/CgdDTyVPyk
Вьюнник отправился в "Цюрих" после начала военных действий в Украине. Игрок молодежной сборной играл за иностранный клуб в товарищеских играх.
Отметим, что в прошлой кампании "Цюрих" стал чемпионом Швейцарии.
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