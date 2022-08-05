Чемпион Швейцарии официально продлил аренду форварда Шахтера

Богдан Вьюнник продолжит выступления заграницей.

20-летний форвард останется в "Цюрихе", о чем передает официальный сайт клуба. Аренда форварда "Шахтера" была продлена на еще один сезон. О сумме выкупа не передается.

Вьюнник отправился в "Цюрих" после начала военных действий в Украине. Игрок молодежной сборной играл за иностранный клуб в товарищеских играх.

Отметим, что в прошлой кампании "Цюрих" стал чемпионом Швейцарии.