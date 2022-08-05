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Официально: Супряга пропустит четыре месяца из-за травмы
Темный период в карьере форварда продолжается
Фото: ФК Динамо Киев
Форвард "Динамо" Владислав Супряга пропустит серьезный срок из-за операции.
Как сказано на официальном сайте киевлян, сегодня украинец перенес хирургическое вмешательство на тазобедренном суставе в Мюнхене. Срок восстановления после операции займет четыре месяца.
У Супряги сейчас достаточно мрачный период в карьере. В прошлом сезоне форвард не забил ни одного гола за "Динамо", проведя в сумме шесть игр за полгода. Перезагрузиться в аренде также не вышло - лишь 24 минуты за "Сампдорию".
Из-за травмы Супряги у "Динамо" осталось два профильных форварда - Артем Беседин и еще юный Владислав Ванат.
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