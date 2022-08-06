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На матч Рома – Шахтер продано уже 70 тысяч билетов

Премьер-лига
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"Олимпико" будет заполнен

На матч Рома – Шахтер продано уже 70 тысяч билетов

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" продолжает подготовку к благотворительному матчу с римской "Ромой", который состоится 7 августа.

По информации пресс-службы "горняков", на эту встречу уже продано 70 тысяч билетов. Все средства от рекламы и реализации билетов будут направлены на приобретение всего необходимого для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны.

5 августа дончане работали в спортивном центре Брдо. Игроки и тренеры усовершенствовали моменты, которые раньше разбирали на теоретических занятиях, а также оттачивали разнообразные игровые элементы. В преддверии очередного спарринга команда также провела двусторонку, где было задействовано максимальное количество футболистов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим)
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