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Цыганков в ближайшее время должен вернуться в общую группу Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок пропустил поединок против "Штурма"

Цыганков в ближайшее время должен вернуться в общую группу Динамо

Фото: ФК Динамо / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Вингер "Динамо" Виктор Цыганков продолжает работу по индивидуальной программе. Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.

О степени серьезности повреждения игрока не сообщается. Однако ожидается, что в ближайшие дни игрок вернется в общую группу.

Напомним, что на предматчевой разминке накануне игры против "Штурма" в Лиге чемпионов Цыганков получил повреждение. Врачи рекомендовали дать футболисту отдых, поэтому он и пропустил первую игру с австрийцами. В "Динамо" утверждают, что Цыганков будет готовиться ко второй встрече со "Штурмом", однако о полном восстановлении информации нет.

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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