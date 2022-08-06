Цыганков в ближайшее время должен вернуться в общую группу Динамо

Вингер "Динамо" Виктор Цыганков продолжает работу по индивидуальной программе. Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.

О степени серьезности повреждения игрока не сообщается. Однако ожидается, что в ближайшие дни игрок вернется в общую группу.

Напомним, что на предматчевой разминке накануне игры против "Штурма" в Лиге чемпионов Цыганков получил повреждение. Врачи рекомендовали дать футболисту отдых, поэтому он и пропустил первую игру с австрийцами. В "Динамо" утверждают, что Цыганков будет готовиться ко второй встрече со "Штурмом", однако о полном восстановлении информации нет.