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Экс-игроки Мариуполя Микитишин, Шостак и Хромей работают с Шахтером U19
Команда в Словении
Фото: ФК Мариуполь
Юношеская команда донецкого "Шахтера" продолжает подготовку к новому сезону в Словении. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".
Команда Оскара Ратулутры находится в Погорье, недалеко от Марибора. Там команда будет до 16 августа, после чего вернется в Украину и будет готовиться к сезону в Счастливом.
В распоряжении тренерского штаба 26 игроков. Обращают на себя внимание Артур Микитишин, Михаил Хромей и Денис Шостак - в прошлом сезоне эти игроки находились в обойме Остапа Маркевича в "Мариуполе".
Напомним, что с первой командой "горняков" сейчас также работают несколько бывших приазовских футболистов: Олег Очеретько, Алексей Кащук, Петр Стасюк и Дмитрий Топалов. Все они выступали за "Мариуполь" на правах аренды. Шостак начинал сбор с командой Йовичевича, однако позже был переведен в U19.
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