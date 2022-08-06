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Экс-игроки Мариуполя Микитишин, Шостак и Хромей работают с Шахтером U19

Премьер-лига
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Команда в Словении

Экс-игроки Мариуполя Микитишин, Шостак и Хромей работают с Шахтером U19

Фото: ФК Мариуполь

UA-Футбол
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Юношеская команда донецкого "Шахтера" продолжает подготовку к новому сезону в Словении. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

Команда Оскара Ратулутры находится в Погорье, недалеко от Марибора. Там команда будет до 16 августа, после чего вернется в Украину и будет готовиться к сезону в Счастливом.

В распоряжении тренерского штаба 26 игроков. Обращают на себя внимание Артур Микитишин, Михаил Хромей и Денис Шостак - в прошлом сезоне эти игроки находились в обойме Остапа Маркевича в "Мариуполе".

Напомним, что с первой командой "горняков" сейчас также работают несколько бывших приазовских футболистов: Олег Очеретько, Алексей Кащук, Петр Стасюк и Дмитрий Топалов. Все они выступали за "Мариуполь" на правах аренды. Шостак начинал сбор с командой Йовичевича, однако позже был переведен в U19.

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В статье: Шахтер (Донецк) Шахтер U-19 Артур Микитишин Денис Шостак
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