Экс-игроки Мариуполя Микитишин, Шостак и Хромей работают с Шахтером U19

Юношеская команда донецкого "Шахтера" продолжает подготовку к новому сезону в Словении. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

Команда Оскара Ратулутры находится в Погорье, недалеко от Марибора. Там команда будет до 16 августа, после чего вернется в Украину и будет готовиться к сезону в Счастливом.

В распоряжении тренерского штаба 26 игроков. Обращают на себя внимание Артур Микитишин, Михаил Хромей и Денис Шостак - в прошлом сезоне эти игроки находились в обойме Остапа Маркевича в "Мариуполе".

Напомним, что с первой командой "горняков" сейчас также работают несколько бывших приазовских футболистов: Олег Очеретько, Алексей Кащук, Петр Стасюк и Дмитрий Топалов. Все они выступали за "Мариуполь" на правах аренды. Шостак начинал сбор с командой Йовичевича, однако позже был переведен в U19.