Кривбасс и Металлист расписали ничью в спарринге

Новички нового сезона украинской Премьер-лиги, "Кривбасс" и "Металлист" провели сегодня в первой половине дня спарринг на Западной Украине. Встреча завершилась результативной ничьей. В первом тайме отличился Подлепенец, а в добавленное ко второму тайму время ответный гол забил Хобленко.

"Кривбасс" и "Металлист" этим летом провели уже по 6 спаррингов. У обоих коллективов по 2 победы, ничьи и поражения.

"Кривбасс" – "Металлист" 1:1

Гол: Хобленко 90+1 - Подлепенец 19

"Кривбасс": Клищук, Дебелко (Кораблин, 46), В.Вернидуб, Зотько, Стецьков (Попчук, 64), Семенов (Рябов, 57), Понедельник (Шевченко, 64), Татарков, Хомченовский, Волошин, Устименко (Хобленко, 64)

"Металлист" (старт): Рыбка, Каплиенко, Федоров, Авраменко, Романюк, Танковский, Демченко, Панасенко, Картушов, Коркишко, Подлепенец

"Металлист" (второй тайм): Костик, Чидомере, Авраменко, Федоров, Мудрик, Ралюченко, Саймон, Тепляков, Багачанский, Кныш, Кайдалов.