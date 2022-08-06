Setanta Sports: Уже готовы взять на себя ответственность трансляции УПЛ

В компании Setanta Sports сообщили, что находятся в ожидании финального решения о едином телепуле. Об этом сообщает Tribuna.com со ссылкой на заместителя гендиректора Setanta Sports Тамару Бадашвили.

"На этом этапе находимся в ожидании финального решения. Рады, что большинство клубов разделяют содержание и формат проекта, который мы предложили. Для нас важно сделать предложения Премьер-лиге и клубам об едином пакете, который будет выгодным как общими правилами игры, так и единой коммуникацией. Рады, что ожидания большинства клубов совпали с нашим предложением и участники Премьер-лиги согласны с тем форматом работы, который мы предложили.

Решение Setanta Sports о входе на украинский рынок и получении прав трансляции Премьер-лиги было обусловлено не только спортивным интересом. В Украине сейчас тяжелые времена, а Setanta Sports ясно выразил свою позицию с первого дня после начала этой ситуации. Мы не только поддерживали активности и кампании за Украину, но и были их инициаторами.

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Важно, что посмотреть украинскую Премьер-лига смогут из любой точки мира. На этом этапе Setanta Sports вещает в 14 странах Европы и Азии, к тому же доход, полученный из иностранных трансляций будет использоваться в поддержку украинских клубов и всей Премьер-лиги.

Несмотря на все трудности, Setanta Sports уже готов взять на себя ответственность трансляции украинской Премьер-лиги как в стране, так и за ее пределами и дать возможность миллионам иностранцев, равно как и миллионам украинцев смотреть матчи украинских клубов.

Одной из предпосылок к этому стало решение показывать матчи "Динамо" и "Зари" в Лиге чемпионов и Лиге конференций. Чтобы купить права на трансляцию этих матчей, Setanta Sports заплатил солидную сумму, и мы очень рады, что это дало хороший отзыв в украине. Только за этими матчами на OTT платформе setantasports.com следили 200 000 зрителей", - говорится в заявлении.