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Setanta Sports: Уже готовы взять на себя ответственность трансляции УПЛ
Окончательное решение за клубами
ffu.ua
В компании Setanta Sports сообщили, что находятся в ожидании финального решения о едином телепуле. Об этом сообщает Tribuna.com со ссылкой на заместителя гендиректора Setanta Sports Тамару Бадашвили.
"На этом этапе находимся в ожидании финального решения. Рады, что большинство клубов разделяют содержание и формат проекта, который мы предложили. Для нас важно сделать предложения Премьер-лиге и клубам об едином пакете, который будет выгодным как общими правилами игры, так и единой коммуникацией. Рады, что ожидания большинства клубов совпали с нашим предложением и участники Премьер-лиги согласны с тем форматом работы, который мы предложили.
Решение Setanta Sports о входе на украинский рынок и получении прав трансляции Премьер-лиги было обусловлено не только спортивным интересом. В Украине сейчас тяжелые времена, а Setanta Sports ясно выразил свою позицию с первого дня после начала этой ситуации. Мы не только поддерживали активности и кампании за Украину, но и были их инициаторами.Читайте такжеСмешное предложение Megogo и замечания к Setanta. В Динамо озвучили позицию по телепулу
Важно, что посмотреть украинскую Премьер-лига смогут из любой точки мира. На этом этапе Setanta Sports вещает в 14 странах Европы и Азии, к тому же доход, полученный из иностранных трансляций будет использоваться в поддержку украинских клубов и всей Премьер-лиги.
Несмотря на все трудности, Setanta Sports уже готов взять на себя ответственность трансляции украинской Премьер-лиги как в стране, так и за ее пределами и дать возможность миллионам иностранцев, равно как и миллионам украинцев смотреть матчи украинских клубов.
Одной из предпосылок к этому стало решение показывать матчи "Динамо" и "Зари" в Лиге чемпионов и Лиге конференций. Чтобы купить права на трансляцию этих матчей, Setanta Sports заплатил солидную сумму, и мы очень рады, что это дало хороший отзыв в украине. Только за этими матчами на OTT платформе setantasports.com следили 200 000 зрителей", - говорится в заявлении.
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