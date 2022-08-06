Нидерландский клуб продлил аренду опытного полузащитника Динамо

Датский вингер Миккель Дуэлунн продолжит выступления в составе НЕК из Неймегена. Как сообщает официальный сайт клуба из Нидерландов, НЕК продлил арендное соглашение игрока. Новая аренда рассчитана до лета 2023 года.

Напомним, что "Динамо" приобрело Дуэлунна в августе 2018 года за 4 млн евро у "Мидтьюланна". Однако заиграть в Киеве левому вингеру не удалось из-за постоянных травм. Летом 2021-го "динамовцы" устроили игрока в аренду в НЕК на один сезон, сейчас это соглашение было продлено на такой же срок.

В предыдущем сезоне 25-летний Дуэлунн провел 25 матчей за НЕК в чемпионате и кубке страны, забил три гола и сделал три результативных передачи.