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Нидерландский клуб продлил аренду опытного полузащитника Динамо
Этот трансфер должен устроить все стороны
Фото: nec-nijmegen.nl / Автор невідомий
Датский вингер Миккель Дуэлунн продолжит выступления в составе НЕК из Неймегена. Как сообщает официальный сайт клуба из Нидерландов, НЕК продлил арендное соглашение игрока. Новая аренда рассчитана до лета 2023 года.
Напомним, что "Динамо" приобрело Дуэлунна в августе 2018 года за 4 млн евро у "Мидтьюланна". Однако заиграть в Киеве левому вингеру не удалось из-за постоянных травм. Летом 2021-го "динамовцы" устроили игрока в аренду в НЕК на один сезон, сейчас это соглашение было продлено на такой же срок.
В предыдущем сезоне 25-летний Дуэлунн провел 25 матчей за НЕК в чемпионате и кубке страны, забил три гола и сделал три результативных передачи.
Ранее Мирча Луческу жестко критиковал датчанина, отмечая, что "Дуэлунн
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