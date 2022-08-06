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Минай - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Долгожданный украинский футбол

Минай - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

fcminaj.com

Новина українською

Сегодня, 6 августа львовские "Карпаты" сыграют в рамках товарищеского поединка против представителя УПЛ ФК "Минай". Начало встречи – 17:00.

Встреча пройдет на стадионе "Авангард", в городе Ужгород.

Трансляция игры

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В статье: ФК Минай Карпаты (Львов)
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