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Стало известно, кто будет судить матч Университатя - Заря

Премьер-лига
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Главный арбитр – словенец Матей Юг

Стало известно, кто будет судить матч Университатя - Заря

Фото: The Laziali

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня были объявлены имена арбитров, которые будут судить предстоящий ответный матч луганской "Зари" против румынской "Университати Крайовой". Первая игра завершилась победой украинской команды со счетом 1:0.

В составе судейской бригады – исключительно словенцы. Главным арбитром назначен Матей Юг. Ассистентами – Мануэл Видали и Матей Жунич. Четвертым арбитром станет Роберто Понис.

Матей Юг ранее неоднократно работал на матчах украинских команд, а также сборной. Он трижды судил "Металлист" (игры с "Омонией", "Мальмё" и "Русенборгом"), дважды – "Динамо Киев" (против "Барселоны" и "АЕК") и однажды – "Шахтер" (с "Шальке"). Также словенец отработал игру сборной Украины против Казахстана (1:1) в 2021 году.

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В статье: Заря (Луганск) Матей Юг Университатя(Румыния)
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