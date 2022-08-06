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Официально: Кобин - спортивный директор Металлиста

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Второй этап карьеры Василия Васильевича в Харькове

Официально: Кобин - спортивный директор Металлиста

https://ua.metalist.ua/ ФК "Металлист"

Новина українською

Харьковский "Металлист" обьявил о новой кандедатуре спортивного директора. Как сообщает официальный сайт клуба, пост занял экс-тренер команды УПЛ "Миная" Василий Кобин.

Как сообщил вице-президент ФК "Металлист" Евгений Красников, бывший футболист донецкого "Шахтера" и 37-летний специалсит Василий Кобин начал работу в клубе.

Ранее, в качестве игрока Василий выступал за харьковской клуб.

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В статье: Василий Кобин Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК "Металіст"

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Комментарии (1)
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storm_ua (Николаев)
06.08.2022 в 17:52
Что с металлистом реально происходит?
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