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Официально: Кобин - спортивный директор Металлиста
Второй этап карьеры Василия Васильевича в Харькове
https://ua.metalist.ua/ ФК "Металлист"
Харьковский "Металлист" обьявил о новой кандедатуре спортивного директора. Как сообщает официальный сайт клуба, пост занял экс-тренер команды УПЛ "Миная" Василий Кобин.
Как сообщил вице-президент ФК "Металлист" Евгений Красников, бывший футболист донецкого "Шахтера" и 37-летний специалсит Василий Кобин начал работу в клубе.
Ранее, в качестве игрока Василий выступал за харьковской клуб.
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Источник:ФК "Металіст"
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Комментарии (1)
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storm_ua (Николаев)
06.08.2022 в 17:52
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