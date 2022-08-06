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Рух – Черноморец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
"Львы" и "моряки" проведут товарищеский матч
ФК Черноморец
Сегодня в субботу, 6 августа, в 18.00 представители чемпионата Украины проведут контрольный спарринг. Начало поединка - 18:00.
В рамках товарищеского матча львовский "Рух" сыграет против одесского "Черноморца".
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