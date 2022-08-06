Ворскла объявила о подписании двух новичков. Среди них – бразилец

Полтавская "Ворскла" на своем официальном сайте объявила о подписании контрактов с двумя новичками, которые были на просмотре.

Тренерский штаб Виктора Скрипника после непродолжительных осмотров принял решение заключить трудовые соглашения с футболистами.

23-летний центральный защитник Андрей Кравчук, известный болельщикам по выступлениям в донецком "Олимпике", и 20-летний защитник бразильского "Фигейренсе" Габриэль да Роса Назарио, поставили свои подписи под двухлетним и трехлетним контрактами соответственно.

Напомним, что ранее "Ворскла" объявила о трансфере северомакедонца Эннура Тотре.