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Ворскла объявила о подписании двух новичков. Среди них – бразилец
Полтавская команда укрепляет состав
Фото - ФК Ворскла / автор невідомий
Полтавская "Ворскла" на своем официальном сайте объявила о подписании контрактов с двумя новичками, которые были на просмотре.
Тренерский штаб Виктора Скрипника после непродолжительных осмотров принял решение заключить трудовые соглашения с футболистами.
23-летний центральный защитник Андрей Кравчук, известный болельщикам по выступлениям в донецком "Олимпике", и 20-летний защитник бразильского "Фигейренсе" Габриэль да Роса Назарио, поставили свои подписи под двухлетним и трехлетним контрактами соответственно.
Напомним, что ранее "Ворскла" объявила о трансфере северомакедонца Эннура Тотре.
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