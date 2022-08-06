Президент Руха про предложение Сетанты: Ожидания и нагнули через колено - разные вещи. Украина - не россия

Президент львовского "Руха" Григорий Козловский высказался о предложении "Сетанты" по организации единого телепула матчей украинской Премьер-лиги. Как можно понять из тональности Козловского, его не устроило предложение медиакомпании.

"Ожидания и "нагнули через колено" – это немного разные вещи! Я бы попросил называть вещи своими именами! Думаю, скоро придется рассказать, как на самом деле все происходило! Не думаю, что это свидетельствует о цивилизованных отношениях! Хотел бы напомнить Setanta, что Украина – не россия! Здесь живет душа свободы, а не диктата!", – написал Козловский под постом с описанием ситуации в Инстаграмме.

Напомним, что ранее менеджеры "Сетанты" заявили о готовности уже сейчас взять на себя ответственность по обеспечению трансляций матчей чемпионата.