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Видеоблогер Андрей Колесник вернулся в харьковский Металлист

Премьер-лига
(1 голосов)

Снова занял должность тренера-аналитика

Видеоблогер Андрей Колесник вернулся в харьковский Металлист

Фото: FanDay

UA-Футбол
Новина українською

Видеоблогер Андрей Колесник вернулся на должность в тренерском штабе харьковского "Металлиста".

Как сообщает пресс-служба клуба, он занял свою старую должность – тренера-аналитика команды.

Этот же пост Колесник занимал в клубе в период с августа 2020 по февраль 2022 года.

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В статье: Андрей Колесник Металлист (Харьков)
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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
06.08.2022 в 20:16
Радий за нього, як за себе. Удачі тобі Андрій
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