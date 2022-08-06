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Видеоблогер Андрей Колесник вернулся в харьковский Металлист
Снова занял должность тренера-аналитика
Фото: FanDay
Видеоблогер Андрей Колесник вернулся на должность в тренерском штабе харьковского "Металлиста".
Как сообщает пресс-служба клуба, он занял свою старую должность – тренера-аналитика команды.
Этот же пост Колесник занимал в клубе в период с августа 2020 по февраль 2022 года.
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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
06.08.2022 в 20:16
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