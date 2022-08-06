Видеоблогер Андрей Колесник вернулся в харьковский Металлист

Видеоблогер Андрей Колесник вернулся на должность в тренерском штабе харьковского "Металлиста".

Как сообщает пресс-служба клуба, он занял свою старую должность – тренера-аналитика команды.

Этот же пост Колесник занимал в клубе в период с августа 2020 по февраль 2022 года.