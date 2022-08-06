Рух победил Черноморец в товарищеском матче

Львовский "Рух" провел товарищеский матч против другого участника УПЛ – одесского "Черноморца". Матч прошел в Винниках, на НТВ "Рух".

Игра получилась результативной – на двоих команды забили четыре гола. Но распределение оказалось неравномерным: "Рух" забил трижды, на что гости ответили только одним точным ударом.

Товарищеский матч. "Рух" (Львов) - "Черноморец" (Одесса) 3:1 (1:1).

6 августа 2022 года. Винники, НТВ "Рух".

Голы: Климчук, 15, 59, Таллес, 53 (пен.) – Путря, 45+1.