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Рома - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Матч завтра - 21:45
Завтра, 7-го августа, в 21:45 донецкий "Шахтер" в товарищеском поединке сыграет против римской "Ромы". Начало встречи – 21:45.
"Горняки" сыграют против итальянских "волков" в рамках благотворительного матча Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine .
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