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Рома - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Матч завтра - 21:45

Рома - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Новина українською

Завтра, 7-го августа, в 21:45 донецкий "Шахтер" в товарищеском поединке сыграет против римской "Ромы". Начало встречи – 21:45.

"Горняки" сыграют против итальянских "волков" в рамках благотворительного матча Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine .

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим)
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