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Новичок Днепра-1 Бланко: Война – это ужасно. Хочу, чтобы все скорее завершилось победой и миром

Премьер-лига
(1 голосов)

Аргентинец готов играть в нашей стране даже во время войны

Новичок Днепра-1 Бланко: Война – это ужасно. Хочу, чтобы все скорее завершилось победой и миром

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Аргентинский полузащитник Доминго Бланко поделился впечатлениями после подписания контракта с "Днепром-1":

– Особой строкой в ​​твоей карьере стоит матч за сборную Аргентины. Какие чувства испытывали в момент вызова и какие впечатления остались после игры?

– Это невероятные чувства, ведь каждый игрок мечтает попасть в сборную своей страны. Моя мечта сбылась. Невозможно передать эмоции от нахождения там. Я был очень рад и надеюсь, что моя работа в будущем поможет заслужить новый вызов в сборную.

– Что ты знал об Украине перед трансфером в наш клуб? Может, советовался с другими игравшими здесь аргентинцами, с тем же Ди Франко?

– На самом деле, я не знал ничего. Разговаривал с Поблете, чтобы узнать что-то. Это для меня новый опыт и вызов. Надеюсь, я смогу продемонстрировать свой максимум. Очень благодарен за теплую встречу здесь с первого дня. Несколько тяжелый язык, но, думаю, я справлюсь с этим, и, когда его выучу, стану еще ближе с ребятами. Хочу максимально помогать клубу.

– В Аргентине большая украинская диаспора. Говорят ли там о войне на Украине и что именно?

– Да, люди говорят об этом; война – это ужасно. Надеюсь, она закончится как можно скорее. Хочу выразить свою поддержку всему украинскому народу, который сейчас находится в тяжелой ситуации, чтобы все это скорее завершилось победой и миром.

Мне рассказывали об игроках, прошедших через украинские клубы. Они получили положительный опыт, и я тоже надеюсь его приобрести. Я слышал, что Украина – очень красивая страна, и хочу увидеть ее воочию. Из-за сложившейся ситуации это пока откладывается, но надеюсь, что скоро все сбудется, и мы будем в Украине.

– Это будет твоим первым опытом в Европе. Как решился на такой кардинальный шаг?

– У меня было несколько хороших предложений. Мы посовещались с семьей, с близкими, и я решил, что этот вариант самый лучший. Хочу еще раз поблагодарить команду – ребята и тренерский штаб своим отношением позволяют чувствовать себя комфортно в коллективе. Со своей стороны хочу ответить так же и как можно скорее играть, - сказал Бланко.

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В статье: Аргентина СК Днепр-1
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Источник:
Сайт ФК "Днепр-1"

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