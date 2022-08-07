Сегодня Шахтер сыграет товарищеский матч с Ромой

В воскресенье, 7 августа, в Риме состоится товарищеский матч "Рома" - "Шахтер". Игра на "Стадио Олимпико" начнется в 21:45 по киевскому времени. На матч продано уже более 70 тысяч билетов.

Как указывает официальный сайт "Шахтера", встреча состоится в рамках Shakhtar Global Tour for Peace. Средства от реализации билетов и рекламы будут направлены на приобретение всего необходимого для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны. За 5 благотворительных матчей, сыгранных весной, было собрано 13,2 миллионов гривен.

Поединок между тем является частью подготовки горняков к новому сезону. После нидерландского этапа горняки переехали в Словению. В субботу подопечные Йовичевича отрабатывали стандарты и выход из обороны с учетом особенностей тактической схемы, которую тренерский штаб намерен применить в игре против "Ромы", сообщает пресс-служба клуба.

По индивидуальной программе продолжают тренироваться Тарас Степаненко и Лассина Траоре. В то же время к команде уже присоединился Александр Зубков, на днях перешедший из "Ференцвароша". Вингер вполне может сыграть и против "Ромы", правда, скорее всего, выйдет на замену.

В основе горняков ожидаем Анатолия Трубина в воротах, в центре защиты Бондаря и Матвиенко, справа Конопля, а вот слева тренер будет выбирать между Корниенко и Михайличенко. У горняков нет равноценной замены Степаненко, поэтому центр поля будет ориентирован на контроль мяча и креатив. С первых минут должны сыграть Бондаренко и Судаков, третьим может быть, например, Очеретько. На флангах атаки есть Мудрик и Кащук, на острие – Сикан или Тотовицкий.

Для "Ромы" этот матч будет последним в рамках подготовки к новому сезону. Уже 14 августа команда Моуриньо сыграет с "Салернитаной" в рамках Серии А. Очевидно, что португалец будет пытаться интегрировать в команду Вейналдума, который на неделе перешел из ПСЖ.

Добавим, что матч "Рома" – "Шахтер" будет транслироваться на клубном канале горняков в YouTube. На UA-Футболе будет доступна текстовая трансляция.