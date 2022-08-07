Вивчаренко: Не передать эти эмоции, когда я вышел в победном матче с Фенербахче и отдал ассист

Левый защитник "Динамо" Константин Вивчаренко прокомментировал свой дебют в официальном матче за киевлян.

- Константин, опиши свои эмоции от дебютного матча за первую команду.

– Эти эмоции не передать, те ощущения, когда я вышел в победном матче с "Фенербахче", отдал ассист. Эмоции переполняли, чувствовал гордость от дебюта за мой родной клуб, ведь я в "Динамо" с 13 лет. Я очень долго тренировался, шел к этой цели. Благодарю мою семью за поддержку, а также тренерский штаб за доверие, за то, что выпустили меня на поле в такой решающий момент.

Было тяжело уснуть в ночь после матча, потому что эмоции переполняли. Был на связи с семьей, очень гордился этим моментом.

– Какая у тебя теперь следующая личная цель?

– Надо тренироваться каждый день, доказывать, что ты достоин играть в таком клубе, делать все от меня зависящее.

– Что тебе говорил Мирча Луческу, выпуская на поле?

– Сказал, чтобы я делал все, что умею, то, чего хочет видеть от меня тренерский штаб, – рассказал Вивчаренко.