Днепр-1 сыграет свой первый домашний еврокубковый матч в Кошице

"Днепр-1" проведет домашний матч плей-офф квалификации Лиги Европы в словацком городе Кошице.

Ранее была информация, что клуб хочет выступать в еврокубках на стадионе "МОЛ Арена" в другом словацком городе – Дунайска Стреда, но решение изменилось.

Соперником "Днепра-1" будет победитель пары "АЭК" (Кипр) – "Партизан" (Сербия). Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу киприотов.

Как известно, украинская команда будет стартовать в ЛЕ в плей-офф раунде. Матчи пройдут 18 и 25 августа.