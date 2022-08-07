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Днепр-1 сыграет свой первый домашний еврокубковый матч в Кошице
Клуб уже выбрал себе стадион
Getty Images
"Днепр-1" проведет домашний матч плей-офф квалификации Лиги Европы в словацком городе Кошице.
Ранее была информация, что клуб хочет выступать в еврокубках на стадионе "МОЛ Арена" в другом словацком городе – Дунайска Стреда, но решение изменилось.
Соперником "Днепра-1" будет победитель пары "АЭК" (Кипр) – "Партизан" (Сербия). Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу киприотов.
Как известно, украинская команда будет стартовать в ЛЕ в плей-офф раунде. Матчи пройдут 18 и 25 августа.
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