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Днепр-1 сыграет свой первый домашний еврокубковый матч в Кошице

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб уже выбрал себе стадион

Днепр-1 сыграет свой первый домашний еврокубковый матч в Кошице

Getty Images

Новина українською

"Днепр-1" проведет домашний матч плей-офф квалификации Лиги Европы в словацком городе Кошице.

Ранее была информация, что клуб хочет выступать в еврокубках на стадионе "МОЛ Арена" в другом словацком городе – Дунайска Стреда, но решение изменилось.

Соперником "Днепра-1" будет победитель пары "АЭК" (Кипр) – "Партизан" (Сербия). Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу киприотов.

Как известно, украинская команда будет стартовать в ЛЕ в плей-офф раунде. Матчи пройдут 18 и 25 августа.

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В статье: Лига Европы СК Днепр-1
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Источник:
Сайт СК "Днепр-1"

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Комментарии (2)
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филанкрот (donetsk)
07.08.2022 в 16:35
Хай Дніпро допомагає Україні, кожна перемога тут важлива
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Степан Ставицкий (Энергодар)
07.08.2022 в 16:01
в кокошице епт
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