Хобленко: Кривбасс - дебютант УПЛ, но у нас играют опытные футболисты

Форвард криворожского "Кривбасса" Алексей Хобленко поделился мнениями на счет ничьи в контрольном поединке против харьковского "Металлиста".

– Товарищеская игра и гол на последних минутах. Да, тяжело, жара, и матч в дорогу. В целом, доволен?

– Да, главное, что удалось отыграться. Это сборы, будем наигрывать связи еще две недели после выходных в Кривом Роге. Поэтому время есть, думаю, все будет хорошо, и к чемпионату подойдем в оптимальной форме.

- "Кривбасс" сыграл на сборах против команд УПЛ - "Ворсклы" и "Металлиста". Как тебе уровень команды в матчах против этих клубов?

– Да, мы дебютанты УПЛ, но у нас играют опытные футболисты. Главное, лучше сыграться. Нужно еще немного времени. Только официальные матчи будут являться показателями. Ведь товарняки есть товарняки. В матчах чемпионата будем чувствовать себя еще увереннее.

- Раньше ты проводил почти все собрания за границей. В этот раз, в Украине, в Ужгороде. Есть разница, и если есть, то в чем?

– Да, мне здесь очень нравится. Всей команде здесь понравилось. Мы готовы частенько проводить собрания в родной Украине. В Ужгороде все очень классно. Если еще когда-нибудь нас сюда пригласят, то мы с радостью приедем.