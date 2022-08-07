Металлист провел спарринг с СДЮШОР-2006. Харьковчане победили со счетом 8:1

Харьковский "Металлист" продолжает играть контрольные матчи, готовясь к предстоящему сезону УПЛ. На этот раз соперником команды стал ужгородский "СДЮШОР-2006". Примечательно, что в игре не принимали участие футболисты основного состава "Металлиста".

Ранее харьковчане уже успели сыграть пять матчей-спаррингов. "Металлист" дважды сумел победить ("Антальяспор" и "Бодрумспор" по 1:0), сыграл вничью с "Денизлиспором" (0:0), а также проиграл "Ботеву" (1:2) и "Истанбулу Башакшехир" (0:3).

06.08.2022. Стадион СДЮШОР-2006 (Ужгород)

"СДЮШОР-2006" Ужгород – "Металлист" Харьков 1:8

Голы: Чидомере (дважды), Абрамов (трижды), Тепляков Н., Тепляков Д., Багачанский

Стартовый состав "Металлиста":

Зновенко — Мудрик, Приходько, Влага, Дигтярь — Чидомере, Сынчук, Багачанский, Кайдалов, Вернаттус — Абрамов