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Металлист провел спарринг с СДЮШОР-2006. Харьковчане победили со счетом 8:1
В матче не играли игроки основного состава команды
Фото: Металіст Харків
Харьковский "Металлист" продолжает играть контрольные матчи, готовясь к предстоящему сезону УПЛ. На этот раз соперником команды стал ужгородский "СДЮШОР-2006". Примечательно, что в игре не принимали участие футболисты основного состава "Металлиста".
Ранее харьковчане уже успели сыграть пять матчей-спаррингов. "Металлист" дважды сумел победить ("Антальяспор" и "Бодрумспор" по 1:0), сыграл вничью с "Денизлиспором" (0:0), а также проиграл "Ботеву" (1:2) и "Истанбулу Башакшехир" (0:3).
06.08.2022. Стадион СДЮШОР-2006 (Ужгород)
"СДЮШОР-2006" Ужгород – "Металлист" Харьков 1:8
Голы: Чидомере (дважды), Абрамов (трижды), Тепляков Н., Тепляков Д., Багачанский
Стартовый состав "Металлиста":
Зновенко — Мудрик, Приходько, Влага, Дигтярь — Чидомере, Сынчук, Багачанский, Кайдалов, Вернаттус — Абрамов
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