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Новички Михайличенко и Джурасек в старте. Шахтер и Рома объявили составы на товарищеский матч
Также за дончан сыграют Кулаков и Вакула
Фото: ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" и итальянская "Рома" объявили стартовые составы на предстоящую товарищескую игру. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени и пройдет на римском Стадио Олимпико.
Примечательно, что за "Шахтер" сыграют новички команды Богдан Михайличенко и Невен Джурасек. Первый был арендован у бельгийского "Андерлехта", второй – приобретен у загребского "Динамо" за 800 тысяч евро.
Стартовый состав "Шахтера":
Трубин - Конопля, Бондарь, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко - Джурасек, Судаков, Вакула, Мудрик - Кулаков
Стратовый состав "Ромы":
Руи Патрисио - Манчини, Кумбулла, Вина, Целик - Пеллегрини, Матич, Спинацолла - Дибала, Дзаньоло, Абрахам
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