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Новички Михайличенко и Джурасек в старте. Шахтер и Рома объявили составы на товарищеский матч

Премьер-лига
(1 голосов)

Также за дончан сыграют Кулаков и Вакула

Новички Михайличенко и Джурасек в старте. Шахтер и Рома объявили составы на товарищеский матч

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
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Донецкий "Шахтер" и итальянская "Рома" объявили стартовые составы на предстоящую товарищескую игру. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени и пройдет на римском Стадио Олимпико.

Примечательно, что за "Шахтер" сыграют новички команды Богдан Михайличенко и Невен Джурасек. Первый был арендован у бельгийского "Андерлехта", второй – приобретен у загребского "Динамо" за 800 тысяч евро.

Стартовый состав "Шахтера":

Трубин - Конопля, Бондарь, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко - Джурасек, Судаков, Вакула, Мудрик - Кулаков

Стратовый состав "Ромы":

Руи Патрисио - Манчини, Кумбулла, Вина, Целик - Пеллегрини, Матич, Спинацолла - Дибала, Дзаньоло, Абрахам

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим)
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Комментарии (1)
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kukarekin (Одесса)
07.08.2022 в 21:33
Без бразильцев проиграют 0:2
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