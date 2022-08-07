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Шахтер сыграет с названиями пострадавших от войны городов на футболках
Сильное послание донецкого клуба
Фото: twitter FC SHAKHTAR
Игроки донецкого "Шахтера" сыграют в товарищеском матче с "Ромой" в футболках, на спине которых будут написаны названия украинских городов, пострадавших во время войны.
???????? ???? ????????— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) August 7, 2022
???? #RomaShakhtar
Match for peace in Ukraine ???????? pic.twitter.com/j1sNnOa7cH
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