Шахтер сыграет с названиями пострадавших от войны городов на футболках

Игроки донецкого "Шахтера" сыграют в товарищеском матче с "Ромой" в футболках, на спине которых будут написаны названия украинских городов, пострадавших во время войны. Ранее уже были объявлены составы обеих команд .

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???? #RomaShakhtar



Match for peace in Ukraine ???????? pic.twitter.com/j1sNnOa7cH — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) August 7, 2022

Похожую акцию клуб уже проводил в апреле этого года , когда играл благотворительный матч с греческим "Олимпиакосом". Позже такие же футболки были выставлены на продажу в клубном магазине. Средства от продажи были отданы на поддержку детей и переселенцев.