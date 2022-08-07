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Шахтер сыграет с названиями пострадавших от войны городов на футболках

Премьер-лига
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Сильное послание донецкого клуба

Шахтер сыграет с названиями пострадавших от войны городов на футболках

Фото: twitter FC SHAKHTAR

UA-Футбол
Новина українською

Игроки донецкого "Шахтера" сыграют в товарищеском матче с "Ромой" в футболках, на спине которых будут написаны названия украинских городов, пострадавших во время войны. Ранее уже были объявлены составы обеих команд.

Похожую акцию клуб уже проводил в апреле этого года, когда играл благотворительный матч с греческим "Олимпиакосом". Позже такие же футболки были выставлены на продажу в клубном магазине. Средства от продажи были отданы на поддержку детей и переселенцев.

Также футболку "Шахтера" с надписью "MARIUPOL" на спине вручили президенту УЕФА Александру Чеферину. Это произошло в мае, перед матчем дончан против "Хайдука Сплит".

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим) война с Россией
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